Осенний ажиотаж: как подорожала аренда квартир в Харькове

Чем нынешний сезон отличается от прошлогоднего и есть шансы, что стоимость квартир немного сползет, рассказали эксперты
От 4 тысяч – с минимальными условиями, в 10 – с комфортом. За столько сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру.
На рынке аренды жилья – ажиотаж. Все из-за приезда студентов в Харьков.
Эксперты подчеркивают, средняя стоимость квартир выросла на 15%. И нынешний летне-осенний сезон, говорят в агентстве по недвижимости существенно отличается от прошлогоднего.
«Студенты, как всегда, ищут однокомнатные квартиры, иногда на 2-х, на троих,– экономят, понятное дело, свои средства – рассказала основатель агентства по недвижимости Светлана Якимова. – Однако разбирают больше всего квартиры в хорошем состоянии, комфортные, комфортабельные. Я бы сказала, что это отличие сегодняшнего дня. Если раньше студенты селились подешевле, искали более бюджетные варианты, то сейчас одним из важных моментов – жилье должно быть комфортабельное. С ремонтом, со всем оборудованием . Ну еще важнейший фактор, кто будет платить коммунальные платежи и в каком объеме».
Самые дорогие квартиры, говорят эксперты, на Алексеевке и Салтовке. Все из-за близости к метрополитену.
Средняя месячная стоимость однокомнатной квартиры – 6000 – 6500 гривен. Столько же будет стоить гостинка.
До 5-ти тысяч можно снять однокомнатную в микрорайонах Новые Дома, ХТЗ, или же на Баварии. Дешевле, на пару тысяч, будет комната с хозяином.
Ажиотаж, что сейчас наблюдается, подчеркивают эксперты, продержится еще до середины октября. Потом, по их прогнозам, цены немного сползут вниз, но не намного.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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