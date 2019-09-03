Главная Новости Экономика и промышленность Осенний ажиотаж: как подорожала аренда квартир в Харькове
03.09.2019  10:33   

Осенний ажиотаж: как подорожала аренда квартир в Харькове

Чем нынешний сезон отличается от прошлогоднего и есть шансы, что стоимость квартир немного сползет, рассказали эксперты


// Facebook

От 4 тысяч – с минимальными условиями, в 10 – с комфортом. За столько сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру.

На рынке аренды жилья – ажиотаж. Все из-за приезда студентов в Харьков.

Эксперты подчеркивают, средняя стоимость квартир выросла на 15%. И нынешний летне-осенний сезон, говорят в агентстве по недвижимости существенно отличается от прошлогоднего.

«Студенты, как всегда, ищут однокомнатные квартиры, иногда на 2-х, на троих,– экономят, понятное дело, свои средства – рассказала основатель агентства по недвижимости Светлана Якимова. – Однако разбирают больше всего квартиры в хорошем состоянии, комфортные, комфортабельные. Я бы сказала, что это отличие сегодняшнего дня. Если раньше студенты селились подешевле, искали более бюджетные варианты, то сейчас одним из важных моментов – жилье должно быть комфортабельное. С ремонтом, со всем оборудованием . Ну еще важнейший фактор, кто будет платить коммунальные платежи и в каком объеме».

Самые дорогие квартиры, говорят эксперты, на Алексеевке и Салтовке. Все из-за близости к метрополитену.

Средняя месячная стоимость однокомнатной квартиры – 6000 – 6500 гривен. Столько же будет стоить гостинка.

До 5-ти тысяч можно снять однокомнатную в микрорайонах Новые Дома, ХТЗ, или же на Баварии. Дешевле, на пару тысяч, будет комната с хозяином.

Ажиотаж, что сейчас наблюдается, подчеркивают эксперты, продержится еще до середины октября. Потом, по их прогнозам, цены немного сползут вниз, но не намного.

Тэги:  квартира, аренда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Власть На Харьковщине почти вдвое выросли поступления налога на недвижимость от физических лиц 04.06 Криминал и происшествия На Харьковщине будут судить банду мошенников за махинации с квартирой 10.04 Криминал и происшествия Из квартиры харьковчанина воры вынесли 200 тысяч
 
 

Видео

Геннадий Кернес дал старт новому учебному году в 47-й школе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 