03.09.2019 16:20

С каждой сотни гривен дохода среднестатистический харьковчанин платит 1,5 грн на алкоголь и 2,5 на сигареты

Главное управление статистики в Харьковской области информирует, что менее половины (43%) семейного бюджета уходило на продукты питания и безалкогольные напитки и пятая часть (до 20%) на ЖКХ.



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По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств среднемесячные общие доходы одной семьи Харьковской области в 2018 году составляли 8717 грн (в 1,2 раза больше, чем в 2017 году). Основными источниками доходов были: оплата труда ( 5630 грн), пенсия (1 617 грн) и денежная помощь от родственников и других лиц (312 грн).

Среднемесячные совокупные расходы домохозяйства составляли 7746 грн.

При этом 43,0% семейного бюджета уходило на продукты питания и безалкогольные напитки. На алкогольные напитки и табачные изделия приходилось 1,5% и 2,4% соответственно. На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг домохозяйства тратили 44,8% совокупных расходов (почти на уровне прошлого года).

Среди этой группы товаров наибольшую долю - 18,0% - занимали расходы на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива (1395 грн).

На приобретение одежды и обуви домохозяйства тратили 6,3% семейного бюджета, на другие виды товаров и услуг - от 0,6% до 3,8%.

Непотребительские совокупные расходы, то есть помощь родственникам, другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы составили 8,3% от среднемесячных совокупных расходов одного домохозяйства.