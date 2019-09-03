03.09.2019 16:41

В Харькове стоят больше, но принимают в эксплуатацию почти в 2 раза реже, чем в прошлом году - Облстат

8 и 10 частных домов на Слобожанщине вводят в строй непосредственно в Харькове и пригородах.



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В январе-июне 2019 на Харьковщине за счет нового строительства принято в эксплуатацию 129,7 тыс.м ² общей площади жилых зданий, меньше в 1,6 раза показателя соответствующего периода 2018 года.

В сельской местности принято в эксплуатацию 17,3 тыс.м ², что соответствует 13,3% от общего объема по области.

Распределение общей площади принятых в эксплуатацию жилых зданий по их видам сложился следующим образом: дома одноквартирные - 46,8%, дома с двумя и более квартирами - 53,2%.

Принято в эксплуатацию 1 668 квартир, в т.ч. в сельской местности - 130 квартир. Средний размер квартиры составил 77,8 м², в т.ч. в городских поселениях - 65,7 м², в сельской местности - 132,8 м².

Кроме того, принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 11,2 тыс.м ², что больше на 15,6%, чем в январе-июне 2018 года.