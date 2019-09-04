Кипр продолжает быть основным инвестором харьковского бизнеса

В январе-июне 2019 в экономику Слобожанщины иностранными инвесторами вложено 66,5 млн.долл. США и изъято 1,5 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).
Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 июля 2019 составил 735,8 млн.долл.
Из стран ЕС вложено 576,1 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 143,6 млн.долл.
Инвестиции поступили из 67 стран мира.
В десятку основных стран инвесторов, на которые приходится 90,2% общего объема прямых инвестиций, входят:
Самые объемы прямых инвестиций сосредоточены
Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 июля 2019 составил 9,0 млн. долларов
Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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