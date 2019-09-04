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04.09.2019  14:34   

Кипр продолжает быть основным инвестором харьковского бизнеса

В январе-июне 2019 в экономику Слобожанщины иностранными инвесторами вложено 66,5 млн.долл. США и изъято 1,5 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).


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Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 июля 2019 составил 735,8 млн.долл.

Из стран ЕС вложено 576,1 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 143,6 млн.долл.

Инвестиции поступили из 67 стран мира.

В десятку основных стран инвесторов, на которые приходится 90,2% общего объема прямых инвестиций, входят:

  1. Кипр - 338,3 млн.долл.,
  2. Великобритания - 84,7 млн.долл.,
  3. Нидерланды - 78,1 млн.долл.,
  4. Британские Виргинские Острова - 49,4 млн.долл.,
  5. Швейцария - 33,8 млн.долл.,
  6. Польша - 18,7 млн.долл.,
  7. Франция - 17,3 млн.долл.,
  8. Панама - 16,2 млн.долл .,
  9. Белиз - 14,3 млн.долл. и
  10. США - 13,6 млн.долл.

Самые объемы прямых инвестиций сосредоточены

  • на предприятиях промышленности - 247,9 млн.долл.,
  • в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 123,1 млн.долл.,
  • в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 111,0 млн долл.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 июля 2019 составил 9,0 млн. долларов

Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  инвестиция, харьков, кипр, доллары
 
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