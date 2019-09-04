04.09.2019 14:34

Кипр продолжает быть основным инвестором харьковского бизнеса

В январе-июне 2019 в экономику Слобожанщины иностранными инвесторами вложено 66,5 млн.долл. США и изъято 1,5 млн.долл. прямых инвестиций (акционерного капитала).



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Объем привлеченных с начала инвестирования прямых инвестиций (акционерного капитала) в экономику области на 1 июля 2019 составил 735,8 млн.долл.

Из стран ЕС вложено 576,1 млн.долл. инвестиций, из других стран мира - 143,6 млн.долл.

Инвестиции поступили из 67 стран мира.

В десятку основных стран инвесторов, на которые приходится 90,2% общего объема прямых инвестиций, входят:

Кипр - 338,3 млн.долл., Великобритания - 84,7 млн.долл., Нидерланды - 78,1 млн.долл., Британские Виргинские Острова - 49,4 млн.долл., Швейцария - 33,8 млн.долл., Польша - 18,7 млн.долл., Франция - 17,3 млн.долл., Панама - 16,2 млн.долл ., Белиз - 14,3 млн.долл. и США - 13,6 млн.долл.

Самые объемы прямых инвестиций сосредоточены

на предприятиях промышленности - 247,9 млн.долл.,

в учреждениях финансовой и страховой деятельности - 123,1 млн.долл.,

в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом - 111,0 млн долл.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из области в экономику стран мира на 1 июля 2019 составил 9,0 млн. долларов

Прямые инвестиции из области осуществлено в 10 стран мира.