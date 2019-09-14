14.09.2019 10:11

Агентство «Fitch» повысило рейтинги Харькова

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило рейтинги города Харькова на уровень «В», прогноз «Позитивный».



// city.kharkov.ua

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 13 сентября повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) города Харькова в иностранной и национальной валютах с уровня «B-» до «B» и пересмотрело прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне «AA-(ukr)» со «Стабильным» прогнозом.

Кроме того, облигациям внутренних местных займов Харьковского городского совета на сумму 250 млн грн «Fitch» присвоило рейтинг «B».



По мнению экспертов рейтингового агентства, Харьков имеет диверсифицированную экономику, поддерживаемую за счет значительного числа компаний из различных секторов, что подкрепляет налоговый потенциал города и способствует притоку инвестиций. К наиболее значимым секторам относятся машиностроение и пищевая промышленность.



Отметим, повышение долгосрочных рейтингов Харькова и пересмотр прогноза по рейтингам на «Позитивный» последовало за повышением суверенных рейтингов Украины (Сообщение на сайте www.fitchratings.com от 6 сентября 2019 года «Fitch повысило рейтинги Украины до «B», прогноз «Позитивный».). Эксперты «Fitch» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом.