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19.09.2019  11:09   

Харьковчане добавили в казну 725 миллионов гривен военного сбора

В течение января – августа текущег года в государственный бюджет поступило 724,9 миллитона гривен налога на поддержку армии.


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Указанная сумма на 127,3 млн грн или на 21,3% больше поступления за аналогичный период прошлого года, отметили в Главном управлении налоговой службы региона.

В августе 2019 года поступило 88,4 млн грн. По сравнению с августом прошлого года сумма сбора выросла на 14,8 млн грн, или на 20,1%

В налоговой отмечают, что средства, которые поступают в бюджет от военого сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому каждый украинец должен понимать, что его вклад приносит значительную пользу и будет способствовать развитию государства.

Источник:   ГНС
 Тэги:  военный сбор, гфс, гнс, харьков, налоги
 
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