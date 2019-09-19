Харьковчане добавили в казну 725 миллионов гривен военного сбора

В течение января – августа текущег года в государственный бюджет поступило 724,9 миллитона гривен налога на поддержку армии.
Указанная сумма на 127,3 млн грн или на 21,3% больше поступления за аналогичный период прошлого года, отметили в Главном управлении налоговой службы региона.
В августе 2019 года поступило 88,4 млн грн. По сравнению с августом прошлого года сумма сбора выросла на 14,8 млн грн, или на 20,1%
В налоговой отмечают, что средства, которые поступают в бюджет от военого сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому каждый украинец должен понимать, что его вклад приносит значительную пользу и будет способствовать развитию государства.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
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