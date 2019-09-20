Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане перечислили на социалку почти 10 миллиардов гривен ЕСВ
20.09.2019  16:02   

Харьковчане перечислили на социалку почти 10 миллиардов гривен ЕСВ

За январь – август 2019 года плательщики области уплатили 9,7 млнр грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


// Facebook

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1,7 млрд грн, сообщили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

В августе этого года поступило 1,1 млрд грн ЕСВ. Эта сумма превыисла прошлогодние показатели на 158,0 млн грн или на 16,2%.

В налоговом ведомстве Харьковщины отмечают, что своевременная выплата пенсий, социальных выплат, осуществление государством обязательств перед гражданами напрямую зависит от наполняемости социальных фондов за счет единого социального взноса. В случае его неуплаты, у государства не хватает средств для надлежащих выплат, а граждане лишены социальной защиты.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  есв, гнс, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Экономика и промышленность Харьковчане стали платить больше ЕСВ 25.07 Экономика и промышленность Харьковчане увеличили уплату «реформироваванного» налога – физлица сдали больше миллиарда 20.06 Экономика и промышленность Харьковчане на четверть увеличили оплату единого социального взноса
 
 

Видео

Зеленский: право покупать землю имеют только украинцы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 