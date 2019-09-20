Харьковчане перечислили на социалку почти 10 миллиардов гривен ЕСВ

За январь – август 2019 года плательщики области уплатили 9,7 млнр грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1,7 млрд грн, сообщили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.
В августе этого года поступило 1,1 млрд грн ЕСВ. Эта сумма превыисла прошлогодние показатели на 158,0 млн грн или на 16,2%.
В налоговом ведомстве Харьковщины отмечают, что своевременная выплата пенсий, социальных выплат, осуществление государством обязательств перед гражданами напрямую зависит от наполняемости социальных фондов за счет единого социального взноса. В случае его неуплаты, у государства не хватает средств для надлежащих выплат, а граждане лишены социальной защиты.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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