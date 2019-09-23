23.09.2019 11:27

В Харькове злостный неплательщик под давлением фискалов вернул государству миллионный долг

Руководитель оборонного госпредприятия возместил государству 8 000 000 гривен «припрятанных» налогов.



://kh.sfs.gov.ua

В налоговом ведомстве области проинформировали, что прокуратурой Харьковской области направлено в суд для освобождения от уголовной ответственности уголовное производство, досудебное расследование которого осуществлялось следователями ГУ ГФС Харьковщины.

Расследование проводилось по подозрению руководителя одного из государственных заводов г. Харькова, который входит в состав ГК «Укроборонпром», в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что в результате умышленных действий руководителя указанного предприятия, которые заключались в манипулировании с документами налоговой отчетности и необоснованном завышении расходов завода, в период с 01.01.2014 по 30.06.2017 в государственный бюджет не поступило средств в особо крупных размерах.

Благодаря принятым во время досудебного расследования работниками налоговой милиции мерам, неуплаченные налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в сумме более 8 млн. гривен