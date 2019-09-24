24.09.2019 10:27

На Слобожанщине собрали в три раза меньше гречки, и в половину больше подсолнечника, чем в прошлом году (ИНФОГРАФИКА)

Помимо небывалого неурожая круп региональные статистики отметили почти на 20% падение сбора картофеля.



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Во всех категориях хозяйств Харьковщины зерновые и зернобобовые кульнуры скошены и обмолочены на площади 757,6 тыс.га, что на 0,6% больше, чем на начало сентября 2018 года.

Раскрученый в СМИ "ужастик" с неурожаем пшеницы и подорожанием продуктов статистики не подтверждают. С убранной площади получено 2,9 млн.т зерна в первоначально-оприходованном весе (на 20,4% больше), при средней урожайности 38,8 ц с 1 га (на 19,8% больше).В общем валовом сборе намолот пшеницы (озимой и яровой) составил 2,3 млн.т.

Рынок гречки, как в Харькове, так и в Украине ,переживает непростые времена. Сокращение посевных площадей, низкая рентабельность производства крупы приводят к потребностям в импорте, который, в свою очередь «бьет» по собственному производству.

Продолжается уборка крупяных культур харьковского региона: гречихи получено 1,5 тыс.т (в 2,9 раза меньше соответствующего периода прошлого года), проса - 19,6 тыс.т (в 2,2 раза больше).

Раньше Национальное производство гречихи (зерна) в Украине сосредоточено, преимущественно, в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Винницкой и Киевской областях. Теперь местную крупу замещает импортная. Существует опасность, что Харьковская область из лидера в производстве гречки превратится в крупнейшего импортера.

Основными факторами станут уменьшение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия. Все эти факторы, вкупе с уменьшением посевных площадей, играют на руку импортерам, подсаживая торговые предприятия на "импортную гречневую иглу".

Хозяйствами всех категорий скошены 158,8 тыс.т подсолнечника в первоначально-оприходованном весе (в 1,6 раза больше, чем в прошлом году), при средней урожайности 25,5 ц с 1 га (на уровне прошлого года).

На предприятиях высокой урожайности культур зерновых и зернобобовых достигнуто в следующих районах области:

Боровском (54,4 ц с 1 га), Золочевском (49,6 ц с 1 га) и Коломацком (49,1 ц с 1 га).

Картофеля собрано 767,2 тыс.т, (на 16,3% меньше чем в прошлом году).

Более радостная статистика по овощам и ягодам, которых собрано: