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24.09.2019  17:01   

Вредные товары принесли Харьковщине больше 180 миллионов

Плательщики акцизного налога Харьковщины пополнили местные бюджеты на 181 миллион гривен.


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Главном управлении налоговой службы Харьковской области проинформировали, что именно такая сумма акциза поступила в местные бюджеты за 8 месяцев 2019 года.

При этом ожидаемый показатель за январь-август 2019 составлял 156,3 млн грн. По факту он выполнен на 116%, местная казна дополнительно получила 24,7 млн грн.

В частности, в августе в местные бюджеты поступило 24,3 миллиона гривен. Ожидаемый показатель составлял 21,5 млн грн, выполнен на 112,8%, дополнительные поступления составили 2,8 млн грн.

Источник:   ГУ ГНС в Харьковской области
 Тэги:  гнс, акциз, налог, харьков
 
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