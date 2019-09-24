24.09.2019 17:01

Вредные товары принесли Харьковщине больше 180 миллионов

Плательщики акцизного налога Харьковщины пополнили местные бюджеты на 181 миллион гривен.



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Главном управлении налоговой службы Харьковской области проинформировали, что именно такая сумма акциза поступила в местные бюджеты за 8 месяцев 2019 года.



При этом ожидаемый показатель за январь-август 2019 составлял 156,3 млн грн. По факту он выполнен на 116%, местная казна дополнительно получила 24,7 млн грн.



В частности, в августе в местные бюджеты поступило 24,3 миллиона гривен. Ожидаемый показатель составлял 21,5 млн грн, выполнен на 112,8%, дополнительные поступления составили 2,8 млн грн.