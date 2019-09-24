Вредные товары принесли Харьковщине больше 180 миллионов

Плательщики акцизного налога Харьковщины пополнили местные бюджеты на 181 миллион гривен.
Главном управлении налоговой службы Харьковской области проинформировали, что именно такая сумма акциза поступила в местные бюджеты за 8 месяцев 2019 года.
При этом ожидаемый показатель за январь-август 2019 составлял 156,3 млн грн. По факту он выполнен на 116%, местная казна дополнительно получила 24,7 млн грн.
В частности, в августе в местные бюджеты поступило 24,3 миллиона гривен. Ожидаемый показатель составлял 21,5 млн грн, выполнен на 112,8%, дополнительные поступления составили 2,8 млн грн.
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