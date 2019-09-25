25.09.2019 16:06

Сколько денег принес в бюджет вывод из тени торговцев алкоголем и сигаретами

Детенизация рынка подакцизных товаров на Харьковщине принесла в бюджет 2,8 миллиона гривен.



ГНС

В Главном управлении налоговой службы региона проинформировали о результатах принятых мер по детенизации рынка подакцизных товаров.

Так, в январе-августе 2019 года проведено 436 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 7,9 млн грн, поступления в бюджет составили 2,8 млн грн.



Наиболее распространенными случаями нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, является торговля подакцизными товарами в неустановленных местах - 173 случая;

105 случаев - несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки;

54 - безлицензионная торговля;

48 - отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков;

38 - нарушения максимальных розничных цен на табачные изделия;

31 случай хранения алкогольных напитков и табачных изделий в местах хранения, не внесенных в Единый реестр, а также напитков и изделий без наличия марок акцизного налога.