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25.09.2019  16:06   

Сколько денег принес в бюджет вывод из тени торговцев алкоголем и сигаретами

Детенизация рынка подакцизных товаров на Харьковщине принесла в бюджет 2,8 миллиона гривен.


ГНС

В Главном управлении налоговой службы региона проинформировали о результатах принятых мер по детенизации рынка подакцизных товаров.

Так, в январе-августе 2019 года проведено 436 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.
По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 7,9 млн грн, поступления в бюджет составили 2,8 млн грн.

Наиболее распространенными случаями нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, является торговля подакцизными товарами в неустановленных местах - 173 случая;
105 случаев - несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки;
54 - безлицензионная торговля;
48 - отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков;
38 - нарушения максимальных розничных цен на табачные изделия;
31 случай хранения алкогольных напитков и табачных изделий в местах хранения, не внесенных в Единый реестр, а также напитков и изделий без наличия марок акцизного налога.

Источник:   ГУ ГНС в Харьковской области
 Тэги:  налоговая, харьков
 
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