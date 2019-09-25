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25.09.2019  17:20   

Каждая десятая квартира в Украине строится в Харькове

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Харьковской области в январе-августе 2019 составил 8,7 млрд, или 9,3% общегосударственного объема.


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По объему произведенной строительной продукции Харьковская область заняла 4 место среди регионов Украины.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-августом 2018 составил 111,8%. Строительство зданий увеличилось на 6,3%, инженерных сооружений - на 15,6%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составляли 81,2% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,2% и 8,6% соответственно.

Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (Кроме г.Люботин) и 12 районах области.

Предприятиями г.. Харькова произведено 52,9% общеобластного объема производимой строительной продукции.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  строительство, харьков, индекс, жилое, квадратные метры
 
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