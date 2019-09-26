Разработка местных недр принесла более полумиллиарда в казну

За 8 месяцев текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 532,0 млн грн рентной платы.
Указанная сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который заработал в 2018 году,
В ГУ ГПС в Харьковской области отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли. Кроме того, такое распределение действительно способствует заинтересованности граждан в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают.
В Государственный бюджет Украины всего за январь-август 2019 года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата 10,1 млрд грн.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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