26.09.2019 16:33

Разработка местных недр принесла более полумиллиарда в казну

За 8 месяцев текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 532,0 млн грн рентной платы.



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Указанная сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, который заработал в 2018 году,

В ГУ ГПС в Харьковской области отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли. Кроме того, такое распределение действительно способствует заинтересованности граждан в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают.



В Государственный бюджет Украины всего за январь-август 2019 года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата 10,1 млрд грн.