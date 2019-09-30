По подсчетам фискалов в Харькове официально работают до 4 тысяч торговцев алкоголем и до 3 тысяч торговцев сигаретами

За право продавать подакцизные товары харьковский бизнес уплатил в местную казну более 42 миллионов гривен
С начала года местные бюджеты Харьковской области получили 42,4 миллиона гривен платы за лицензии на осуществление оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. При этом более ожидаемую сумму поступило 1,9 млн.грн. В августе поступило 4,1 млн.грн платы за лицензии.
В течение января-августа 2019 владельцам торговых объектов налоговая служба региона выдала 6900 лицензий: в том числе, 3950 - на право реализовать в розницу алкоголь, 2971 - для розничной продажи табачных изделий.
По состоянию на 1 сентября 2019 на учете находится 3134 субъектов хозяйствования, осуществляющих лицензионную деятельность.
С актуальным реестром действующих лицензий можно ознакомиться на сайте Главного управления ГНС в Харьковской области по ссылке
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