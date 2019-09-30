Главная Новости Экономика и промышленность По подсчетам фискалов в Харькове официально работают до 4 тысяч торговцев алкоголем и до 3 тысяч торговцев сигаретами
30.09.2019  16:26   

По подсчетам фискалов в Харькове официально работают до 4 тысяч торговцев алкоголем и до 3 тысяч торговцев сигаретами

За право продавать подакцизные товары харьковский бизнес уплатил в местную казну более 42 миллионов гривен


// facebook

С начала года местные бюджеты Харьковской области получили 42,4 миллиона гривен платы за лицензии на осуществление оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. При этом более ожидаемую сумму поступило 1,9 млн.грн. В августе поступило 4,1 млн.грн платы за лицензии.

В течение января-августа 2019 владельцам торговых объектов налоговая служба региона выдала 6900 лицензий: в том числе, 3950 - на право реализовать в розницу алкоголь, 2971 - для розничной продажи табачных изделий.

По состоянию на 1 сентября 2019 на учете находится 3134 субъектов хозяйствования, осуществляющих лицензионную деятельность.

С актуальным реестром действующих лицензий можно ознакомиться на сайте Главного управления ГНС в Харьковской области по ссылке

Источник:   Главное управление ГНС в Харьковской области
 Тэги:  налоговая, харьков, акциз. водка. алкоголь, сигареты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Экономика и промышленность Сколько денег принес в бюджет вывод из тени торговцев алкоголем и сигаретами 30.08 Власть В Харькове под конец недели начала работу обновленная налоговая ГНС вместо "старой" ГФС 06.08 Власть В Харькове появилась Государственная налоговая служба
 
 

Видео

Співробітники зоопарку провели урок в одній з харківських шкіл. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 