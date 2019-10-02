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02.10.2019  09:20   

Жители Харьковщины перевыполнили наполнения бюджетов налогами и сборами

С января по сентябрь 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 33,3 миллиарда гривен.


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В Главном управлении ГНС в Харьковской области проинформировали, что указанная сумма превысила прошлогоднюю почти на семь миллиардов гривен. Темп роста сбора платежей составил 125,2%.

В разрезе платежей в Сводный бюджет поступило:

Налога на доходы физических лиц – 9,8 млрд грн (больше на 1,5 млрд грн по сравнению с прошлогодним показателем);

НДС – 4,4 млрд грн (больше на 820,3 млн грн по сравнению с прошлогодним показателем);

Налога на прибыль – 2,2 млрд грн (больше на 964,1 млн грн по сравнению с прошлогодним показателем);

Единого налога – 2,1 млрд грн (больше на 406,0 млн грн по сравнению с прошлогодним показателем);

Земельного налога и арендной платы – 1,4 млрд грн (больше на 260,5 млн грн по сравнению с прошлогодним показателем);

Рентной платы – 11,7 млрд грн (больше на 3,1 млрд грн по сравнению с прошлогодним показателем).

При этом в государственный бюджет с начала года поступило более 20,9 млрд грн, что на 4,7 млрд грн или в 1,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В местные бюджеты – 12,4 млрд грн, что на 19,5% или на 2,0 млрд грн больше прошлогоднего показателя.

Источник:   ГНС
 Тэги:  налог, гнс, харьков
 
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