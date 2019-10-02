02.10.2019 10:41

За январь-сентябрь в бюджет Харькова поступило 12 миллиардов гривен доходов

За 9 месяцев 2019 года финансовые ресурсы города Харькова составили 11 909,2 млн грн.



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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, собственных доходов поступило 8220,7 млн грн, межбюджетных трансфертов – 3688,5 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем собственных доходов бюджета увеличился в 1,2 раза, или на 1393,4 млн грн, за счет роста поступлений:



- налога на доходы физических лиц (4415,9 млн грн) и налога на недвижимое имущество (194,2 млн грн) – в 1,2 раза;

- единого налога (1544,9 млнгрн) и платы за землю (1084,6 млн грн) – в 1,3 раза;

- доходов от продажи земли (114,8 млн грн) – в 1,6 раза;

- средств долевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова (24,1 млн грн) – в 1,1 раза.

Кроме того, в бюджет города поступили: акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, в сумме 408,4 млнгрн, плата за предоставление других административных услуг – 52,6 млн грн, арендная плата за пользование коммунальным имуществом – 48,2 млн грн, налог на прибыль коммунальных предприятий – 28,9 млн грн и собственные поступления бюджетных учреждений – 185,7 млн грн.

За истекший период 2019 года в бюджет города Харькова получены субвенции:

- образовательная – 1045,2 млн грн;

- медицинская – 827,3 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 945,2 млн грн;

- на предоставление льгот и субсидий населению – 613,9 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 48,1 млн грн;

- на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 20,7 млнгрн;

- на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 16,4 млн грн;

- на капитальный ремонт сквера возле ст. м. «Защитников Украины» с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции – 11,7 млн грн;

- на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;

- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц в городе Харькове – 5,0 млн грн.

- на реконструкцию участка II Орджоникидзевского коллектора – 3,9 млн грн.

Кроме того, поступили дотации:

- на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 102,3 млн грн;

- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 26,2 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь-сентябрь текущего года составили 11670,9 млн грн и были направлены:

- на финансирование социально-культурной сферы – 6228,0 млн грн (53,4% от общего объема расходов);

- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 3252,0 млн грн (27,9%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 612,6 млн грн (5,2%).