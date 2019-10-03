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03.10.2019  15:31   

В налоговой знают, на сколько выросли доходы харьковчан

С начала года в местные бюджеты Харьковской области поступило 7,3 млрд. налога на доходы физических лиц.


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В налоговой службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 1,2 миллиарда гривен.

Поступления этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом. Ведь в структуре поступлений он занимает позицию лидера - почти 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.

Поэтому в Главном управлении налоговой службы Харьковской области призывают работодателей региона соблюдать все требования трудового законодательства - официально оформлять сотрудников, своевременно выплачивать заработную плату, соблюдать ее уровня не ниже законодательно установленного, не допускали выплату заработной платы в "конвертах".

Следует заметить, что НДФЛ касается каждого члена общества, поэтому граждане должны понимать важность легализации доходов.

Источник:   ГУ ДНС в Харьковской области
 Тэги:  налоги, ндфл, харьков
 
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