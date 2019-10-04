04.10.2019 13:56

Аудиторы Харьковщины за январь-сентябрь обеспечили возмещение потерь на сумму 18 700 000 грн

По результатам расследования двое человек потеряли должности и пару сотен служащих Харькова и области привлечено к административной ответственности.



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Специалисты Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в январе-сентябре 2019 обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов по результатам проведенных ревизий на общую сумму 18,7 грн.

По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объектам контроля предоставлено 234 предложения и рекомендации, из которых 87 - направлены на достижение дополнительного экономического или социального эффекта, которые приняты во исполнение и дальнейшего внедрения, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) составляет 194,6 млн грн.

Органами местной власти и самоуправления, руководителями объектов контроля и их высшими органами по результатам проведенных мероприятий государственного контроля принято 51 управленческое решение.

За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 190 человек, к дисциплинарной и материальной - 33 человек, из должностей освобождены 2 должностных лиц.

К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 48 случаях применены финансовые санкции в виде: остановки операций с бюджетными средствами, уменьшения бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.

С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры и объектами контроля инициировано предъявление 43 гражданских исков, в суд предъявлено 3 иска на общую сумму 2 400 000 грн.

В правоохранительные органы передано 28 материалов ревизий и 3 аудиторские отчеты, по результатам рассмотрения которых начато 9 досудебных расследований, вручены 7 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления и материалы двух аудиторских исследований приобщены к уголовным производств.

Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено пять информаций о выявленных во время контрольных мероприятий хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 32 800 000 грн.