07.10.2019 14:24

Более 23 000 наемных работников Харькова трудоустроено в сентябре

Налоговая служба региона не прекращает проводить разъяснительную работу о необходимости официального трудоустройства с гражданами.



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Вместе с ГУ Гоструда, органами Пенсионного фонда и Нацполицией в известных в Харькове торгово-развлекательных центрах и площадках, магазинах, предприятиях проходят разъяснительные акции, во время которых, госслужащие пытаются достучаться до сознания населения.

В результате проведенной разъяснительной компании, в течение только сентября, 7 477 работодателей подали уведомление о принятии на работу 23 376 наемных работника.

Наряду с профилактической работой проводится и серьезная аналитическая деятельность. Налоговики установили субъектов хозяйствования, по которым по сравнению с началом года произошло значительное сокращение численности наемных работников и риски по использованию наемного труда без официального оформления трудовых отношений.

Оказалось, что наиболее проблемными отраслями являются строительство, торговля, охранные услуги, производство одежды и обуви, гостинично-ресторанный бизнес.

По результатам проведенной аналитической работы сформирован перечень предприятий и совместно с Главным управлением Гоструда организовано совместные контрольно-проверочные мероприятия.

За 9 месяцев 2019 проведено 458 мероприятий контроля, по результатам которых по 1 990 работниках