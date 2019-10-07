Более 23 000 наемных работников Харькова трудоустроено в сентябре

Налоговая служба региона не прекращает проводить разъяснительную работу о необходимости официального трудоустройства с гражданами.
Вместе с ГУ Гоструда, органами Пенсионного фонда и Нацполицией в известных в Харькове торгово-развлекательных центрах и площадках, магазинах, предприятиях проходят разъяснительные акции, во время которых, госслужащие пытаются достучаться до сознания населения.
В результате проведенной разъяснительной компании, в течение только сентября, 7 477 работодателей подали уведомление о принятии на работу 23 376 наемных работника.
Наряду с профилактической работой проводится и серьезная аналитическая деятельность. Налоговики установили субъектов хозяйствования, по которым по сравнению с началом года произошло значительное сокращение численности наемных работников и риски по использованию наемного труда без официального оформления трудовых отношений.
Оказалось, что наиболее проблемными отраслями являются строительство, торговля, охранные услуги, производство одежды и обуви, гостинично-ресторанный бизнес.
По результатам проведенной аналитической работы сформирован перечень предприятий и совместно с Главным управлением Гоструда организовано совместные контрольно-проверочные мероприятия.
За 9 месяцев 2019 проведено 458 мероприятий контроля, по результатам которых по 1 990 работниках
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: