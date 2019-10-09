09.10.2019 11:38

Реформа не внесла сбой в работу харьковской таможни - границу пересекли более 3 млн граждан и почти 20 млн. т. грузов

Почти 9 млрд. гривен перечислено в Государственный бюджет Украины Харьковской таможней за 9 месяцев 2019 года.



://kh.sfs.gov.ua

Эта цифра поступления сопоставима с аналогичным показателем за 9 месяцев 2018 года. В сентябре текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 1 000 000 000 гривен.

Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- средства наземного транспорта - уплачено налогов на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

- электрические машины, оборудование и их части; аппаратура для записи и воспроизведения звука - на 44%;

- каучук, резина и изделия из них - на 29%;

- продукты неорганической химии - на 17%;

- табак и промышленные заменители табака - 13%.

С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 18 млн. 884 тыс. тонн грузов, 1 млн. 342 тыс транспортных средств и 3 миллиона 618 тыс граждан.

По сентября 2019 через таможенную границу Украины пропущено 1,99 млн. тонн грузов, 153 тыс. транспортных средств и 444 тыс. граждан.

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из приоритетных задач таможни. С начала года таможней заведено 2319 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 9854000 гривен, что на 137 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение сентября 2019 принято 51 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 223 000 гривен.

С начала года таможней рассмотрено 2682 дела о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 6111000 гривен.

В течение сентября 2019 таможней рассмотрено 288 дел о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 723 000 гривен.