15.10.2019 17:07

Харьковский "Бастион" на таможне прекратил существование

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" в Харькове и на других таможнях Украины.



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Государственная фискальная служба (ГФС) Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" на таможне, которая стартовала в июне по инициативе экс-и.о.руководителя ведомства Александра Власова, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – написал Нефьодов в соцсети Facebook.

Он также отметил, что ведомство внесло изменения в систему рисков АСАУР на таможне относительно импорта одежды.

Как сообщалось, в рамках операции "Бастион" на центральном уровне заработал оперативный штаб, а 26 территориальных рабочих групп в регионах должны были реагировать на незаконный ввоз товаров, для перекрытия каналов контрабанды в Украину.