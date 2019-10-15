Харьковский "Бастион" на таможне прекратил существование

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" в Харькове и на других таможнях Украины.
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины издала приказ об отмене операции "Бастион" на таможне, которая стартовала в июне по инициативе экс-и.о.руководителя ведомства Александра Власова, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – написал Нефьодов в соцсети Facebook.
Он также отметил, что ведомство внесло изменения в систему рисков АСАУР на таможне относительно импорта одежды.
Как сообщалось, в рамках операции "Бастион" на центральном уровне заработал оперативный штаб, а 26 территориальных рабочих групп в регионах должны были реагировать на незаконный ввоз товаров, для перекрытия каналов контрабанды в Украину.
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