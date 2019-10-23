23.10.2019 08:30

На Харьковщине вырастили рекордно большую грушу

На Харьковщине зарегистрировали грушу с рекордным весом в 1,1 кг.



//unn.com.ua

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН .

"Вырастил наибольшую грушу в Украине Станислав Дмитрицький из Новой Водолаге Харьковской области. Ее вес - 1кг 127гр! Название сорта рекордной груши - "Таврическая" ", - рассказала Лана Ветрова.

Руководитель Национального реестра рекордов также добавила, что с одной такой груши можно сделать 3 кг грушевого повидла. Сама груша едва помещается в руку, имеет объем - 1л 200 мл и окружность около 40 см.