На Харьковщине вырастили рекордно большую грушу

На Харьковщине зарегистрировали грушу с рекордным весом в 1,1 кг.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН .
"Вырастил наибольшую грушу в Украине Станислав Дмитрицький из Новой Водолаге Харьковской области. Ее вес - 1кг 127гр! Название сорта рекордной груши - "Таврическая" ", - рассказала Лана Ветрова.
Руководитель Национального реестра рекордов также добавила, что с одной такой груши можно сделать 3 кг грушевого повидла. Сама груша едва помещается в руку, имеет объем - 1л 200 мл и окружность около 40 см.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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