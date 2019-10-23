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23.10.2019  15:45   

Стабильный доллар и неплохой урожай стимулируют харьковских предпринимателей зарабатывать на экспорте продуктов

За счет экспорта сельхозпродукции когда то сильный индустриальной продукцией регион уменьшил негативное сальдо экспорт/импорт с четверти до трети миллиарда долларов.


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Главное управление статистики в Харьковской области информирует, что в январе-августе 2019 экспорт товаров составил 861,6 млн.долл. США, импорт - 1 120,3 млн. долларов

По сравнению с январем-августом 2018 экспорт увеличился на 6,4%, импорт уменьшился на 2,4%.

Отрицательное сальдо составило 258,7 млн ​​долл. (В январе-августе 2018 также отрицательное - 337,7 млн.долл.).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 150 стран мира.

Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил 223,5 млн.долл. и увеличился по сравнению с январем-августом 2018 на 17,8%.

Его удельный вес в общем объеме экспорта товаров области составляла 25,9%.

Среди стран-партнеров больше экспортировались товары:

  • в Российскую Федерацию - 18,5% от общего объема,
  • Египет - 8,5%,
  • Беларусь - 5,1%,
  • Польшу - 5,0%,
  • Японию - 4,8%,
  • Молдову, и Турцию - по 4,0%.

Основу товарной структуры экспорта составляли:

  • готовые пищевые продукты - 21,1%,
  • машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование - 20,6%,
  • продукты растительного происхождения - 17,5%.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 372,5 млн.долл. и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,4%.

Доля стран ЕС в общем объеме импорта товаров составляла 33,2%.

Наибольшие импортные поставки товаров поступали из

  • Китая - 20,0%,
  • Российской Федерации - 16,2%,
  • Германии - 7,2%, США - 5,4%,
  • Италии - 4,7%,
  • Польши - 3,7%,
  • Нидерландов и Турции - по 3,6%.

Основными товарами, импортируемых были

  • машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование по - 20,5%;
  • полимерные материалы, пластмассы и изделия из них - 15,0%;
  • продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 11,7%;
  • средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства; недрагоценные металлы и изделия из них - по 9,2%;
  • готовые пищевые продукты - 8,6%.
Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  продукты, экспорт, питание, харьков, статистика
 
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