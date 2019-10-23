Стабильный доллар и неплохой урожай стимулируют харьковских предпринимателей зарабатывать на экспорте продуктов

За счет экспорта сельхозпродукции когда то сильный индустриальной продукцией регион уменьшил негативное сальдо экспорт/импорт с четверти до трети миллиарда долларов.
Главное управление статистики в Харьковской области информирует, что в январе-августе 2019 экспорт товаров составил 861,6 млн.долл. США, импорт - 1 120,3 млн. долларов
По сравнению с январем-августом 2018 экспорт увеличился на 6,4%, импорт уменьшился на 2,4%.
Отрицательное сальдо составило 258,7 млн долл. (В январе-августе 2018 также отрицательное - 337,7 млн.долл.).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 150 стран мира.
Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил 223,5 млн.долл. и увеличился по сравнению с январем-августом 2018 на 17,8%.
Его удельный вес в общем объеме экспорта товаров области составляла 25,9%.
Среди стран-партнеров больше экспортировались товары:
Основу товарной структуры экспорта составляли:
Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 372,5 млн.долл. и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,4%.
Доля стран ЕС в общем объеме импорта товаров составляла 33,2%.
Наибольшие импортные поставки товаров поступали из
Основными товарами, импортируемых были
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влажн.:
давл.:
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