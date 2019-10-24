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24.10.2019  15:25   

Официальный розничный товарооборот более 5 раз превышает размер официальных зарплат харьковчан.

Региональные статистики просуммировали данные финансовых отчетов работодателей и продавцов.


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Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области составила 8689 грн, что при 1,2 млн легально занятых составляет чуть более 10 млрд выплаченной заработной платы за месяц всего.

Оборот розничной торговли, включающий данные по розничному товарообороту предприятий (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, за январь-сентябрь 2019 составил 58,8 млрд. Оборот на рынках и предриятиях интернет-торговли, мелкооптовых компаний не учитывается.

Индекс физического объема оборота розничной торговли, по сравнению с прошлым периодом, в сопоставимых ценах составлял 104,8%.

Розничный товарооборот предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-сентябре 2019 составлял 42,2 млрд.

Индекс физического объема розничного товарооборота составил 104,7%.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской оласти
 Тэги:  торговля, оборот, официальный, харьков, статистика
 
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