Официальный розничный товарооборот более 5 раз превышает размер официальных зарплат харьковчан.

Региональные статистики просуммировали данные финансовых отчетов работодателей и продавцов.
Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Харьковской области составила 8689 грн, что при 1,2 млн легально занятых составляет чуть более 10 млрд выплаченной заработной платы за месяц всего.
Оборот розничной торговли, включающий данные по розничному товарообороту предприятий (юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, за январь-сентябрь 2019 составил 58,8 млрд. Оборот на рынках и предриятиях интернет-торговли, мелкооптовых компаний не учитывается.
Индекс физического объема оборота розничной торговли, по сравнению с прошлым периодом, в сопоставимых ценах составлял 104,8%.
Розничный товарооборот предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-сентябре 2019 составлял 42,2 млрд.
Индекс физического объема розничного товарооборота составил 104,7%.
Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.
Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
«Филиппова канитель» — день, в который простые крестьяне наблюдали за погодой — с раннего утра и до ночи, а также смотрели и на другие «явления», чтобы определить «качество» будущей зимы и весны.
влажн.:
давл.:
ветер: