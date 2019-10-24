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24.10.2019  15:57   

Цена на автогаз на днях может взлететь на 5,5 грн/л

В Верховной Раде обсуждают изменение налоговой нагрузки на нефтетрейдеров


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В Верховной Раде депутаты начали обсуждать изменение налоговой нагрузки на нефтепродукты, предусматривающее резкий рост ставок акцизов на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

По оценкам «Консалтинговой группы А-95», если народные избранники пойдут на такой шаг, цена автогаза, исходя из текущего курса и котировок, может вырасти на 5,5 грн/л, дизельного топлива – на 80 коп./л, но стоимость бензина может упасть на 60 коп./л.

Другими словами, изменения могут выглядеть следующим образом:

  • Бензин: действующая ставка €/1 тыс. л – €213,5, а предлагаемая – €200.
  • Дизельное топливо: действующая ставка – €139,5, а предлагаемая – €160.
  • Автогаз: действующая ставка – €52, а предлагаемая – €136.

Также еще одним рабочим вариантом рассматривалась единая ставка акциза на дизельное топливо и бензин на уровне €200/1 тыс. л, а на автогаз – €160/1 тыс. л, но это предложение в парламенте отклонили.

По данным издания, инициатором пересмотра ставок, как и ранее, выступает ПАО «Укртатнафта». Впервые компания выступила с такой инициативой в июне 2018-го. Тогда предлагалось установить единую ставку акциза на бензин и ДТ на уровне €164/1 тыс. л, а на СУГ поднять – до $87/1 тыс. л.

В компании такую инициативу объясняли тем, что это позволило бы устранить перекос в структуре потребления моторного топлива в сторону сжиженного газа и помогло бы Кременчугскому НПЗ нарастить объемы переработки. В сентябре 2019 г. глава «Укртатнафты» Павел Овчаренко подтвердил планы компании с новой силой добиваться пересмотров ставок акциза.

Источник:   Минфин
 Тэги:  цена, газ, харьков, розница, заправка
 
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