24.10.2019 16:26

Статистический отчет в народных традициях - Слобожанщина подводит итоги

«Филиппова канитель» - день в который крестьяне издревле подводили итоги года и подсчитывали урожай. Региональные статистики опубликовали итоговые показатели по урожаю.



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С давних времен 24 октября - день, когда основной задачей каждого крестьянина было отвезти на мельницу зерно, чтобы получить в итоге муку и зерно. Именно после помола уже можно было точно судить о том, хватит ли запасов на зиму как для людей, так и для скотины.

Само собой, что это зависело от качества и количества урожая, который к моменту праздника 24 октября уже по всем канонам должен был быть убран.

Во всех категориях хозяйств Харьковшины культуры зерновые и зернобобовые скошены и обмолочены на площади 880,5 тыс.га, что на 3,2% больше, чем на начало октября 2018 года.

С убранной площади получено 3,6 млн.т зерна в первоначально оприходованном массе (на 20,8% больше), при средней урожайности 40,7 ц с 1 га (на 17,0% больше) чем в прошлом году.

В общем валовом сборе намолот пшеницы (озимой и яровой) составил 2,3 млн.т.

Гречки получено 6,2 тыс.т (в 1,7 раза меньше соответствующего периода прошлого года),

проса - 26,5 тыс.т (в 1,9 раза больше).

Хозяйствами всех категорий собрано 1,2 млн.т подсолнечника в первоначально оприходованном массе (на 13,6 больше, чем в прошлом году), при средней урожайности 28,1 ц с 1 га (на 2,6 больше).

При этом в предприятиях высокой урожайности подсолнечника достигнут в Боровском (37,0 ц с 1 га), Коломацком (35,0 ц с 1 га) и Дергачевском (34,0 ц с 1 га).

Средние цены реализации:

ржи выросли в 1,5 раза,

культур овощных - на + 11,2%,

молока от сельскохозяйственных животных - на + 5,6%.

В то же время снизились цены

продажи яиц птицы домашней (в скорлупе, свежие) уменьшились в 1,7 раза,

бобов сои - на 21,5%,

ячменя - на 20,1%,

культур бахчевых продовольственных - на 18,8%.

Всеми категориями хозяйств выкопано картофеля 843,0 тыс.т, (на 21,8% меньше чем в прошлом году).