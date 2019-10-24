Статистический отчет в народных традициях - Слобожанщина подводит итоги

«Филиппова канитель» - день в который крестьяне издревле подводили итоги года и подсчитывали урожай. Региональные статистики опубликовали итоговые показатели по урожаю.
С давних времен 24 октября - день, когда основной задачей каждого крестьянина было отвезти на мельницу зерно, чтобы получить в итоге муку и зерно. Именно после помола уже можно было точно судить о том, хватит ли запасов на зиму как для людей, так и для скотины.
Само собой, что это зависело от качества и количества урожая, который к моменту праздника 24 октября уже по всем канонам должен был быть убран.
Во всех категориях хозяйств Харьковшины культуры зерновые и зернобобовые скошены и обмолочены на площади 880,5 тыс.га, что на 3,2% больше, чем на начало октября 2018 года.
С убранной площади получено 3,6 млн.т зерна в первоначально оприходованном массе (на 20,8% больше), при средней урожайности 40,7 ц с 1 га (на 17,0% больше) чем в прошлом году.
Хозяйствами всех категорий собрано 1,2 млн.т подсолнечника в первоначально оприходованном массе (на 13,6 больше, чем в прошлом году), при средней урожайности 28,1 ц с 1 га (на 2,6 больше).
При этом в предприятиях высокой урожайности подсолнечника достигнут в Боровском (37,0 ц с 1 га), Коломацком (35,0 ц с 1 га) и Дергачевском (34,0 ц с 1 га).
Средние цены реализации:
В то же время снизились цены
Всеми категориями хозяйств выкопано картофеля 843,0 тыс.т, (на 21,8% меньше чем в прошлом году).
Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.
Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
«Филиппова канитель» — день, в который простые крестьяне наблюдали за погодой — с раннего утра и до ночи, а также смотрели и на другие «явления», чтобы определить «качество» будущей зимы и весны.
влажн.:
давл.:
ветер: