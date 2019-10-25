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25.10.2019  17:47   

Каждый 9-й квадратный метр новостроя в Украине - Харьковский

Харьковщина остановилась в шаге от общеукраинского пьедестала, заняв 4 место по объемам законченного строительства.


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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Харьковской области в январе-сентябре 2019 составил 10,1 млрд, или 8,9% общегосударственного объема.

По объему производимой строительной продукции Харьковская область заняла 4 место среди регионов Украины.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-сентябрем 2018 составил 114,6%.

Строительство зданий увеличилось на 8,1%, инженерных сооружений - на 19,2%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 80,4% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,6% и 9,0% соответственно.

Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г.. Люботин) и 12 районах области.

Предприятиями  Харькова произведено 53,4% общеобластного объема производимой строительной продукции.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  строительство, харьков, статистика
 
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