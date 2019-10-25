Каждый 9-й квадратный метр новостроя в Украине - Харьковский

Харьковщина остановилась в шаге от общеукраинского пьедестала, заняв 4 место по объемам законченного строительства.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Харьковской области в январе-сентябре 2019 составил 10,1 млрд, или 8,9% общегосударственного объема.
По объему производимой строительной продукции Харьковская область заняла 4 место среди регионов Украины.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-сентябрем 2018 составил 114,6%.
Строительство зданий увеличилось на 8,1%, инженерных сооружений - на 19,2%.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 80,4% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,6% и 9,0% соответственно.
Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г.. Люботин) и 12 районах области.
Предприятиями Харькова произведено 53,4% общеобластного объема производимой строительной продукции.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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