Главная Новости Экономика и промышленность На Харьковщине легализировано более 2.2 тысяч рабочих мест
28.10.2019  17:27   

На Харьковщине легализировано более 2.2 тысяч рабочих мест

В Харькове состоялось заседание областной рабочей группы по вопросам повышения минимальной заработной платы, уровня оплаты труда и легализации занятости, а также вопросы по преодолению «теневой» занятости.


// facebook

На заседании от Главного управления Гоструда в Харьковские области присутствовала Заместитель начальника управления Елена Петренко. 

В ходе заседания были отмечены положительные сдвиги в сфере трудовых отношений, в том числе по легализации « В области легализовано более 2,2 тысячи рабочих мест ».

 

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  зарплата, конверты, коррупция, контроль, харьков, гоструда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Власть Харьковским судьям и депутатам перестанут автоматически пересчитывать зарплату 08.10 Экономика и промышленность В Украине проведут индексацию зарплат 04.09 Образование Кабмин обнародовал постановление о повышении зарплаты педагогам
 
 

Видео

В Харькове отмечают 75-ю годовщину освобождения Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 