28.10.2019 17:27

На Харьковщине легализировано более 2.2 тысяч рабочих мест

В Харькове состоялось заседание областной рабочей группы по вопросам повышения минимальной заработной платы, уровня оплаты труда и легализации занятости, а также вопросы по преодолению «теневой» занятости.



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На заседании от Главного управления Гоструда в Харьковские области присутствовала Заместитель начальника управления Елена Петренко.

В ходе заседания были отмечены положительные сдвиги в сфере трудовых отношений, в том числе по легализации « В области легализовано более 2,2 тысячи рабочих мест ».