30.10.2019 14:35

Новогодняя распродажа закончилась для сети супермаркетов 10 миллионным штрафом за "левых" дедов морозов и снегурочек

Весы Фемиды склонились на сторону инспекторов ГУ Гоструда в судебном споре с сетью харьковских супермркетов



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Харьковский окружной административный суд поддержал правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области по незадекларированной труда субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность под торговой маркой супермаркета «РОСТ».

В января 2019 года специалистами Управления Гоструда было проведено мероприятие государственного контроля в форме инспекционного посещения ООО «Союз супермаркетов Харькова», ООО «Сигмастелс», ООО «Респектплюс», ООО «Современный модерн», НПЧП «СТИНГ».

Во время мероприятия инспекторами труда были выявлены нарушения части 2 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, а именно: установлены фактический допуск лиц без надлежащего оформления трудовых отношений.

Не согласившись с результатами инспекционного посещения указанные субъекты хозяйствования обратились в Харьковский окружной административный суд об отмене результатов мероприятия контроля, аргументировав свою правовую позицию заключенным между ними и физическими лицами гражданско-правовых договоров.

Указанное не было принято во внимание судом первой инстанции: работа по этим договорам не является юридически самостоятельной, работа выполняется в соответствии с определенным графиком, на рабочем месте, в пределах режима работы объекта посещения и используя средства и материалы субъекта хозяйствования. Также суд первой инстанции указал, что в самих договорах гражданско-правового характера не отмечается какой именно результат работы должен передать исполнитель заказчику, а также не определен перечень задач, работы, ее объема, видов и тому подобное.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу : договоры, заключенные с физическими лицами имеют признаки трудового характера и действия истца о предоставлении трудовому договору формы гражданско-правового препятствуют реализации работником права на труд, гарантированного Конституцией и Кодексом законов о труде Украины . Таким образом , субъекты хозяйствования, осуществляющие свою деятельность под торговой маркой супермаркета «РОСТ», должны уплатить штраф в сумме более 10 млн грн.

Полный текст судебного решения можно посмотреть на сайте Единого государственного реестра судебных решений http://reyestr.court.gov.ua .