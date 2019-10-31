Харьковский завод станет флагманом приватизации

Об этом свидетельствуют презентационные материалы главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, которые он представлял на Первом международном инвестфоруме в Мариуполе.
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ГП "Завод "Электротяжмаш".
"Электротяжмаш", согласно результатам конкурсов, должна готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.
Проект госбюджета на 2020 год предусматривает поступления в 5 млрд грн от приватизации.
ГП «Завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта.
Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.
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