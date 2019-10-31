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31.10.2019  16:26   

Харьковский завод станет флагманом приватизации

Об этом свидетельствуют презентационные материалы главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, которые он представлял на Первом международном инвестфоруме в Мариуполе.


// facebook

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ГП "Завод "Электротяжмаш".

"Электротяжмаш", согласно результатам конкурсов, должна готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

 Проект госбюджета на 2020 год предусматривает поступления в 5 млрд грн от приватизации.

ГП «Завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта.

 

Источник:   Электровести
 Тэги:  завод, харьков, приватизация, форум, доход
 
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