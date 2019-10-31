Легальные зарплаты оказались не под силу части харьковских работодателей

31.10.2019 17:27

Сумма задолженности по выплате заработной платы по сравнению с началом 2019 увеличилась в 1,6 раза (или на 153,2 млн.грн)

Сумма задолженности по выплате заработной платы, которая имела место на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях Харьковской области, на 1 октября 2019 составила 424,7 млн.грн.

При этом, в течение сентября размер задолженности увеличился на 12,9% (или на 48,4 млн.грн).

Объем долга работникам области на начало октября 2019 составлял 8,1% от фонда оплаты труда, начисленного за сентябрь 2019

Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности (95,9% от общего показателя, или 406,9 млн. грн).

По территориальному распределению наибольший размер задолженности по выплате заработной платы сохраняется в г. Харькове (387,6 ​​млн.грн).

Также задолженность имела место в следующих городах областного значения и районах Харьковской области: г.. Изюме., Г. Купянске., Г. Лозовой., Г. Люботине., Г. Первомайском., Г. Чугуеве, Балаклейском, Барвенковском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, харьковском и Шевченковском районах.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходилось 41,5% долга, субъекты хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом - 54,3%, экономически неактивные предприятия, то есть которые приостановили производственно-хозяйственную деятельность в 2018 и предыдущих годах - 4,2%.

Задолженность по зарплате по Харькову в разрезе долей районов от 387,6 ​​млн.грн

Структура задолженности по выплате заработной платы на 1 октября 2018-2019 годов (в% к общей сумме)

Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях в 2018-2019 годах (на 1 число соответствующего месяца)