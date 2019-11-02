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02.11.2019  17:07   

Под Харьковом запустили газовую супер-скважину (ВИДЕО)

Нафтогаз ввел в эксплуатацию газовую скважину №34 в Харьковской области.


://vecherniy.kharkov.ua/news

Об этом сообщает глава компании Андрей Коболев в Facebook 1 ноября.

“Геологи по результатам 3D-сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ”, - написал он.

После регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 000 кубов газа и 4 тонны конденсата. Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.
 
 Сочетание опыта буровиков и современных технологий позволяет ставить большие цели и достигать их.
 
Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газового баланса страны.
 

Источник:   /andriy.kobolyev/posts
 Тэги:  скважина, харьков, запуск, газ
 
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