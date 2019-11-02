Под Харьковом запустили газовую супер-скважину (ВИДЕО)

Гороскоп на 2 ноября 2019 Овен Если вы любитель утренних пробежек, то сегодня вам лучше воздержаться от своего любимого вида спорта, поскольку это может вызвать неприятные последствия для сердца. А для пробежек, если все же хочется побегать, лучше выбрать дневное время или вечернее. Гороскоп на 2 ноября 2019 Телец В этот день стоит быть осторожнее с выбором своих занятий. Лучше не браться за дела, которые сопряжены с риском. Предпочтительны рутинные занятия, какие-нибудь домашние заботы. Гороскоп на 2 ноября 2019 Близнецы Несмотря на страстное желание любить и быть любимым, вы рискуете остаться в одиночестве, потому что вам постоянно будет казаться, что человек, который в данный момент старается вам понравиться, — не совсем тот, кого вы ждете. Гороскоп на 2 ноября 2019 Рак В начале дня вас может огорчить состояние домашних дел и заставить заниматься ими вплотную. Благодаря вашему легкому характеру все быстро встанет на свои места. Вряд ли вам удастся проявить практичность (она вам не очень-то свойственна). У вас свои методы. Читайте также: Заговоры и приметы 2 ноября Праздники сегодня 2 ноября 2019 года Гороскоп на 2 ноября 2019 Лев Коммуникабельность и общительность могут находиться на высоком уровне, поэтому будут эффективны различные контакты, обмен информацией, романтические встречи. Вам придется примирить желание любить и быть любимым со своей кармической программой на этот месяц — искать успокоения, уверенности и опоры. Гороскоп на 2 ноября 2019 Дева Отложите все дела и проведите день в кругу семьи и близких, или в свое удовольствие. Так же сейчас актуальны заботы о доме: генеральная уборка, ремонт, перестановка, покупка необходимых вещей или смена интерьера. Можно также заняться дачей, приусадебным участком или оборудованием рабочего кабинета в домашних условиях. Гороскоп на 2 ноября 2019 Весы Удовольствие может доставить контакт с водой, поэтому побалуйте себя горячей ванной с морской солью или травами. Также, можно отдать предпочтение физическим нагрузкам. Вы сегодня будете максимально экстравагантны и непредсказуемы. Ваш партнер не сможет даже предположить, что вы сделаете в следующую минуту, поэтому будет находиться в постоянном предвкушении чего-то изысканного и особенного. Гороскоп на 2 ноября 2019 Скорпион В этот день предстоит несколько ярких, праздничных мероприятий. Сходить стоит хотя бы потому, что там вы встретите людей, общение с которыми будет для вас полезно. Гороскоп на 2 ноября 2019 Стрелец Не беритесь за несколько дел сразу. Теоретически у вас есть возможность добиться успеха во всём. Но лучше, если вы расставите приоритеты и будете подходить к задачам последовательно. Гороскоп на 2 ноября 2019 Козерог Не торопитесь подводить итоги под тем занятием, которое придётся на этот день. Ваша задача более многогранна, чем вам кажется. Она требует вдумчивого подхода. Гороскоп на 2 ноября 2019 Водолей Используйте повышенную уверенность в себе, чтобы реализовать ранее задуманное, однако помните и о чужих интересах. Открытое столкновение с ними вряд ли поспособствует движению вперед. Гороскоп на 2 ноября 2019 Рыбы Сегодня вы будете выгодно отличаться повышенной интеллектуальной активностью. Приятным дополнением к этому станет умение адекватно оценить свои способности и компенсировать недостатки.