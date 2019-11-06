Десять миллиардов заработала харьковская таможня за год

10 миллиардов перечислено в Государственный бюджет Украины Харьковской таможней ГФС за 10 месяцев 2019 года.
В октябре текущего года Харьковской таможнейГДФС перечислено 1 миллиард 127 миллионов гривен.
В октябре увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:
- уголь каменный, антрацит и битуминозные - увеличение таможенных платежей на 25,2 миллиона гривен;
- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 69,4 миллиона гривен.
С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 21 миллион 170 тычяч тонн грузов, 1 миллион 504 тысячи транспортных средств и 4 миллиона 43 тысячи граждан.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: