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06.11.2019  16:36   

Десять миллиардов заработала харьковская таможня за год

10 миллиардов перечислено в Государственный бюджет Украины Харьковской таможней ГФС за 10 месяцев 2019 года.


//kh.sfs.gov.ua

В  октябре текущего года Харьковской таможнейГДФС перечислено 1 миллиард 127 миллионов гривен.

В октябре увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:

- уголь каменный, антрацит и битуминозные - увеличение таможенных платежей на 25,2 миллиона гривен;

- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 69,4 миллиона гривен.

С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 21 миллион 170 тычяч тонн грузов, 1 миллион 504 тысячи транспортных средств и 4 миллиона 43 тысячи граждан.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, сборы, харьков
 
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