06.11.2019 16:36

Десять миллиардов заработала харьковская таможня за год

10 миллиардов перечислено в Государственный бюджет Украины Харьковской таможней ГФС за 10 месяцев 2019 года.



//kh.sfs.gov.ua

В октябре текущего года Харьковской таможнейГДФС перечислено 1 миллиард 127 миллионов гривен.

В октябре увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:



- уголь каменный, антрацит и битуминозные - увеличение таможенных платежей на 25,2 миллиона гривен;



- табак и промышленные заменители табака - увеличение таможенных платежей на 69,4 миллиона гривен.



С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 21 миллион 170 тычяч тонн грузов, 1 миллион 504 тысячи транспортных средств и 4 миллиона 43 тысячи граждан.