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11.11.2019  11:29   

Под Харьковом задержали фуры с гранатами

Государственными фитосанитарным инспекторами на границе остановлены полтора десятка тон гранат, хурмы и фейхоа, ввозимых без соблюдения правил фитосанитарного контроля.


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На таможенном посту «Харьков - центральный» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования -

  • фейхоа свежая (0810) в количестве 6,4 т,
  • гранаты свежие (0810) в количестве 6,2 т,
  • хурма свежая (0810) в количестве 4,9 т,

прибывших из Азербайджана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам». 

К задержанному грузу применены расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлено нотификацию.

Источник:   ГУ Госпотребслужбы в харьковской области
 Тэги:  гранаты, хурма, харьков, фейхоа, госпотребслужба
 
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