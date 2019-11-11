Под Харьковом задержали фуры с гранатами

Государственными фитосанитарным инспекторами на границе остановлены полтора десятка тон гранат, хурмы и фейхоа, ввозимых без соблюдения правил фитосанитарного контроля.
На таможенном посту «Харьков - центральный» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования -
прибывших из Азербайджана без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применены расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлено нотификацию.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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