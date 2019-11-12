Сумма на поддержку армии от Харькова приближается к миллиарду

С начала года харьковчане направили на нужды армии почти 915 миллионов гривен военного сбора.
В Главном управлении налоговой службы региона проинформировали о поступлении «налога на поддержку армии».
В течение января-октября 2019 года в Государственный бюджет поступило 914,6 млн грн военного сбора. Указанная сумма на 149,5 млн грн или на 19,5% превышает собранную за такой же период прошлого года.
В октябре текущего года перечислено 95,2 млн грн, что на 9,5 млн грн больше прошлогожних поступлений.
Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому каждый украинец должен понимать, что его вклад приносит значительную пользу и будет способствовать развитию государства, отмечают налоговики.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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