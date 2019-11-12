12.11.2019 14:05

Сумма на поддержку армии от Харькова приближается к миллиарду

С начала года харьковчане направили на нужды армии почти 915 миллионов гривен военного сбора.



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В Главном управлении налоговой службы региона проинформировали о поступлении «налога на поддержку армии».

В течение января-октября 2019 года в Государственный бюджет поступило 914,6 млн грн военного сбора. Указанная сумма на 149,5 млн грн или на 19,5% превышает собранную за такой же период прошлого года.

В октябре текущего года перечислено 95,2 млн грн, что на 9,5 млн грн больше прошлогожних поступлений.

Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому каждый украинец должен понимать, что его вклад приносит значительную пользу и будет способствовать развитию государства, отмечают налоговики.