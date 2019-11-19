19.11.2019 09:53

Харьковчанам увеличили возмещение НДС

С начала года плательщикам Харьковщины возмещено почти 1,8 миллиарда гривен НДС



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За январь-октябрь 2019 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 771 900 000 гривен налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 14%, или на четверть миллиона гривен.



В Главном управлении налоговой службы региона отмечают, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический, открытый и прозрачный. Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом.



Также, по результатам января-октября 2019 года, по Харьковской области прослеживается увеличение уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с прошлым годом. Так, с начала 2019-го ГУ ГПС в Харьковской области обеспечен сбор НДС в Госбюджет в сумме 5 млрд, что больше на 947,1 млн.грн. или 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В то же время прослеживается положительная динамика экономики региона. По результатам декларирования в январе - октябре т.г. по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 19,1 млрд. или 8,9% и начислений к уплате в бюджет на 928,8млн.грн., или 23,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.