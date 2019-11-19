Кто должен проверять счетчики – разъяснение Госпродпотребслужбы

Формирование тарифов меняется, однако правила обслуживания приборов учета остаются неизменными, по крайней мере, пока. В Госпродпотребслужбе напомнили на чьи плечи ложится периодическая поверка счетчиков.
Периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчика выполняются за счет владельца – такие разъяснения дали в Госпродпотребслужбе.
Кроме этого, в учреждении напомнили, через какой срок должны проводиться соответствующие поверки приборов учета.
– для счетчиков воды и теплосчетчиков установлено межповерочный интервал 4 года;
– для счетчиков газа и приборов преобразования объема класса 1,0 установлен межповерочный интервал 2 года; класса 1,5 – 8 лет;
– для счетчиков активной электроэнергии электромеханических однофазных установлено межповерочный интервал 8 (16) лет;
– счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических однофазных – 6 (16) лет;
– счетчиков активной и реактивной электроэнергии электромеханических трехфазных – 4 (10) лет;
– счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических трехфазных – 6 (10) лет;
– счетчиков активной и реактивной электроэнергии – 1 год.
Ранее периодическая поверка была обязательностью тепло-, водо-, электро- и газопоставщиков. Однако со вступлением в силу Закона о коммерческом учете изменились и сами подходы к учету коммунальных услуг.
Например, в нем говорится о том, что счетчики тепло- и водоснабжения не должны ремонтироваться, обслуживаться и поверяться поставщиком услуг. Все делается за счет абонентов.
Однако есть и исключения. Если в многоквартирном доме жители заключат договор с поставщиком услуги, соответствующие работы будут возложены на плечи поставщика, потому что все это будет заложено в абонентскую плату.
Примерно такая же ситуация со счетчиками газа и электричества. Следить за их исправностью приборов должен поставщик, потому что эти работы заложены в тариф абонента.
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