20.11.2019 17:33

За год отчисления налога на доход выросли на 1,3 миллиарда гривен

В течение десяти месяцев 2019 года в местные бюджеты Харьковской области поступило 8 миллиардов 183 миллиона 600 тысяч гривен налога на доходы физических лиц.



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В налоговой службе региона отметили, что поступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1 миллиард 255 миллионов 600 тысяч гривн. Дополнительно бюджеты получили 320,5 миллионов гривен.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60% от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.



Поэтому в Главном управлении налоговой службы региона обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в "конвертах". Ведь наполнена местная казна дает возможности для развития нашего региона, как экономического, так и социального.