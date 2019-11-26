Главная Новости Экономика и промышленность Харьков остановился в шаге от пьедестала строительных лидеров Украины
26.11.2019  15:25   

Харьков остановился в шаге от пьедестала строительных лидеров Украины

По объему производимой строительной продукции Харьковшина заняла 4 место среди регионов Украины.


// facebook

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Харьковской области в январе-октябре 2019 составил 11,5 млрд, или 8,7% общегосударственного объема.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-октябрем 2018 составил 113,6%.

Строительство зданий увеличилось на 8,0%, инженерных сооружений - на 17,4%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 80,2% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,8% и 9,0% соответственно.

Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г.. Люботин) и 12 районах области. Предприятиями г. Харькова произведено 54,1% общеобластного объема производимой строительной продукции.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  стройка, харьков, лидерство, жилье
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Экономика и промышленность В Харькове стоят больше, но принимают в эксплуатацию почти в 2 раза реже, чем в прошлом году - Облстат 07.06 Криминал и происшествия В Дергачах на стройке школы травмировался рабочий: мужчина умер в больнице 31.05 Экономика и промышленность Каждая четвертая квартира в харьковких новостройках - однокомнатная
 
 

Видео

В Україні за пів року винесли 9 тисяч термінових заборонних приписів за фактами домашнього насильства. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 