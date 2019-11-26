Харьков остановился в шаге от пьедестала строительных лидеров Украины

По объему производимой строительной продукции Харьковшина заняла 4 место среди регионов Украины.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Харьковской области в январе-октябре 2019 составил 11,5 млрд, или 8,7% общегосударственного объема.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-октябрем 2018 составил 113,6%.
Строительство зданий увеличилось на 8,0%, инженерных сооружений - на 17,4%.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 80,2% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 10,8% и 9,0% соответственно.
Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г.. Люботин) и 12 районах области. Предприятиями г. Харькова произведено 54,1% общеобластного объема производимой строительной продукции.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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