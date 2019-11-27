27.11.2019 13:21

Харьков принял план действий по сокращению выбросов СО2

План действий для устойчивого энергетического развития и климата Харькова до 2030 года принят сегодня, 27 ноября, на сессии Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua/

По словам директора Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольги Демьяненко, в документе прописаны те меры и мероприятия, которые будут реализованы для улучшения экологической обстановки, климата и энергоэффективности в Харькове в ближайшие 10 лет.



Напомним, что обязательства снизить выбросы углекислого газа Харьков взял на себя еще в 2017 году, когда присоединился к европейской инициативе «Соглашение мэров», предусматривающей сокращение в городах выбросов СО2 и других парниковых газов на 30% до 2030 года. Если город выполнит эти обязательства, то у Харькова появится возможность получать европейские гранты на реализацию проектов в сфере коммунального хозяйства.