28.11.2019 17:27

Харьковчане ринулись расстраивать дачи - с начала года устойчивый рост принятия в эксплуатацию

В то же время практически каждая пятая усадьба или дом приняты в эксплуатацию с различными нарушениями в разрешительной документации (Порядк № 158)



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В январе-сентябре 2019 в области принято в эксплуатацию 262,7 тыс.м2 общей площади жилых зданий (новое строительство), из которых 48,0 тыс.м2 (или 18,3% общего объема жилья) в соответствии с Порядком № 158 (далее - Порядок).

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 8,1%, при этом без учета площади, принятой в эксплуатацию в соответствии с Порядком - на 24,8%.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городской местности составил 232,0 тыс.м2, или 88,3% от общего объема, в сельской - 30,7 тыс.м2 (11,7%).

Всего принято в \ксплуатацию 3582 квартиры из которых 670 однокомнатных, что составляет почти 37,4%.

В Харькове принято в эксплуатацию более 70% от регионального новостроя.

Ближний пригород Первой столицы похвастался 11% долей. То есть каждый десятый метр жилья строится имено в Харьковском районе.

Кроме того, в январе-сентябре 2019 в Харьковской области области принято в эксплуатацию дачные и садовые дома нового строительства общей площадью 16,9 тыс.м2, что больше на 4,3% показателя января-сентября 2018.