03.12.2019 12:52

Государственный регулятор повысил тарифы на распределение для Харьковгаза

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифов на распределение газа.



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Об этом говорится в решении, принятом на заседании НКРЭКУ 29 ноября.

Пересмотр тарифов будет осуществлено в два этапа — с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года. Это делается «в целях недопущения социальной напряженности среди населения и недопущения резкого увеличения финансовой нагрузки на потребителей природного газа».

С 1 июля 2020 тарифы на распределение газа для облгазов составят от 0,28 до 2,73 грн за куб. м газа.

В частности, новый тариф для «Харьковгаза» — с 0,86 грн за куб. м до 1,07 грн за куб. м и до 1,37 грн за куб. м с января и июля соответственно.

Как сообщили в НКРЭКУ, тарифы пересмотрены с учетом расходов, необходимых для обслуживания и поддержания технического состояния газораспределительной системы. Также в тарифы заложено финансирование установки счетчиков.

Ранее, газораспределительные компании неоднократно призывали НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа.

НКРЭКУ не пересматривал тариф на услуги распределения природного газа для операторов ГРС 4 года подряд, что привело к убыточности операторов ГРС, увеличению оттока кадров и отсутствию средств на материально-техническое обеспечение.