«АВЭК» не уплатил в бюджет около 11 миллионов гривен налогов

Концерн «АВЭК» за ноябрь на уплатил в городской бюджет 10,6 млн. грн налогов на землю, на которой расположен рынок «Барабашово».
Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в Департаменте бюджета и финансов.
По информации департамента, эта сумма сопоставима с расходами на обеспечение молочными смесями детей до 2-х лет из малообеспеченных семей в течение года, которые финансируются из бюджета города. При этом, отметили в департаменте, концерн «АВЭК» позиционирует себя крупным налогоплательщиком в Харькове.
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