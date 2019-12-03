03.12.2019 15:31

«АВЭК» не уплатил в бюджет около 11 миллионов гривен налогов

Концерн «АВЭК» за ноябрь на уплатил в городской бюджет 10,6 млн. грн налогов на землю, на которой расположен рынок «Барабашово».



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

По информации департамента, эта сумма сопоставима с расходами на обеспечение молочными смесями детей до 2-х лет из малообеспеченных семей в течение года, которые финансируются из бюджета города. При этом, отметили в департаменте, концерн «АВЭК» позиционирует себя крупным налогоплательщиком в Харькове.