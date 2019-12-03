В Харькове внедрят новые сервисы для предпринимателей

Сервис «Менторская помощь» и чат-бот на сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» планируют внедрить в Харькове в 2020 году.
Об этом сегодня, 3 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
По ее словам, в следующем году планируется внедрить сервис «Менторская помощь». На встречах с профильными специалистами, руководителями разных компаний либо в формате онлайн предприниматели смогут получить консультации по продажам, маркетингу, масштабированию бизнеса, диджитал-маркетингу, ивент-маркетингу и другим направлениям. Кроме того, планируется запустить чат-бот на сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».
«Мы видим, что к нам поступает большое количество однотипных вопросов. Мы их систематизируем, и получить ответы можно будет в течение двух минут в электронном виде, пользуясь чат-ботом. Также чат-бот работает на сайте Центра предоставления административных услуг», - сообщила Виктория Китайгородская.
По ее словам, для предпринимателей планируется провести тренинги и обучающие мероприятия, на которых они смогут получить информацию в фере трудового законодательства, налогооблажения, законности проведения проверок и пр.
Кроме того, в городе продолжат уделять внимание развитию молодежного предпринимательства и дополнят интернет-ресурс «Ярмарка вакансий» новым разделом «Неделя с компанией».
«Мы запустили этот сервис на нашем портале в прошлом году. Видим, что количество соискателей, которые ищут работу через наш сервис, увеличивается, и растет количество компаний, которые размещают объявления. Но часто люди интересуются, что это за компании. Поэтому в новом разделе мы будем размещать информацию о разных компаниях, - рассказала директор департамента.
Отметим, что соответствующие изменения в городскую Программу поддержки развития предпринимательства на 2018-2022 гг. планируется внести на ближайшей сессии городского совета.
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