Двенадцать тысяч харьковчан получили материальную помощь

Более 320 тыс. харьковчан получили в этом году дополнительные социальные гарантии и еще около 12,5 тыс. - одноразовую материальную помощь.
Об этом сегодня, 4 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.
По ее словам, дополнительные социальные гарантии на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и льготный проезд получают около 322 тыс. харьковчан 46-ти льготных категорий. Кроме того, за 9 месяцев текушего года 12,5 тыс. граждан отдельных категорий получили одноразовую материальную помощь на общую сумму 44,07 млн грн.
Также по состоянию на 1 октября около 83,5 тыс. харьковских семей получают субсидию. Напомним, что с октября 2019 года субсидии предоставляются в монетизированной форме - наличными вместе с пенсией или в безналичной форме - на банковскую карту.
Директор департамента также напомнила, что в 2019 году в Украине внедрен новый механизм обеспечения реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич», основанный на принципе «деньги ходят за человеком».
«Это новый вид услуг, очень действенный. В 2020 году планируется расширить пектр этой услуги и предоставлять ее не только детям с ДЦП, но и всем детям с инвалидностью», - отметила Лариса Болгова.
С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики Украины.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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