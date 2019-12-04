04.12.2019 17:10

Двенадцать тысяч харьковчан получили материальную помощь

Более 320 тыс. харьковчан получили в этом году дополнительные социальные гарантии и еще около 12,5 тыс. - одноразовую материальную помощь.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, дополнительные социальные гарантии на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и льготный проезд получают около 322 тыс. харьковчан 46-ти льготных категорий. Кроме того, за 9 месяцев текушего года 12,5 тыс. граждан отдельных категорий получили одноразовую материальную помощь на общую сумму 44,07 млн грн.

Также по состоянию на 1 октября около 83,5 тыс. харьковских семей получают субсидию. Напомним, что с октября 2019 года субсидии предоставляются в монетизированной форме - наличными вместе с пенсией или в безналичной форме - на банковскую карту.



Директор департамента также напомнила, что в 2019 году в Украине внедрен новый механизм обеспечения реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич», основанный на принципе «деньги ходят за человеком».



«Это новый вид услуг, очень действенный. В 2020 году планируется расширить пектр этой услуги и предоставлять ее не только детям с ДЦП, но и всем детям с инвалидностью», - отметила Лариса Болгова.



С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики Украины.