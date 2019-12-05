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05.12.2019  10:28   

Город выделит около 7 миллионов гривен на поддержку детей социально незащищенных категорий

Харьковский городской совет планирует выделить около 7 млн грн. на выполнение Городской комплексной программы «Навстречу детям» на 2020 год.


// city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько, большая часть средств будет направлена на поддержку Центра социально-психологической реабилитации детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Отметим, что в учреждении находятся дети из неблагополучных семей, пострадавшие от домашнего насилия, и дети, лишенные родительской опеки. С воспитанниками работают психологи и реабилитологи.

«Главная задача центра - сделать так, чтобы ребенок понял, что есть люди, которые его любят, ценят и хотят ему помочь и делают для этого все необходимое. Потому что, к сожалению, службы по делам детей, другие службы, причастные к работе с детьми, защищают права детей в основном от законных их представителей», - отметил Александр Малько.

По его словам, также часть средств город направит на оздоровление детей социально незащищенных категорий.

Отметим, бюджет программы «Навстречу детям» будет рассмотрен на ближайшей сессии городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  соцзащита, навстречу детям, харьков
 
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