Город выделит около 7 миллионов гривен на поддержку детей социально незащищенных категорий

Харьковский городской совет планирует выделить около 7 млн грн. на выполнение Городской комплексной программы «Навстречу детям» на 2020 год.
Как сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько, большая часть средств будет направлена на поддержку Центра социально-психологической реабилитации детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
Отметим, что в учреждении находятся дети из неблагополучных семей, пострадавшие от домашнего насилия, и дети, лишенные родительской опеки. С воспитанниками работают психологи и реабилитологи.
«Главная задача центра - сделать так, чтобы ребенок понял, что есть люди, которые его любят, ценят и хотят ему помочь и делают для этого все необходимое. Потому что, к сожалению, службы по делам детей, другие службы, причастные к работе с детьми, защищают права детей в основном от законных их представителей», - отметил Александр Малько.
По его словам, также часть средств город направит на оздоровление детей социально незащищенных категорий.
Отметим, бюджет программы «Навстречу детям» будет рассмотрен на ближайшей сессии городского совета.
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