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05.12.2019  16:56   

В Харькове поймали почты тысячу «гастарбайтеров»-нелегалов

Слобожанщина остаются регионом с одной из наибольших занятостей в Украине


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Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов, это официальные данные, которые не учитывают теневой рынок труда, о чем министр отметил: « Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинском работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда - выведет из тени ».

Главное управление Гоструда в Харьковской области принимает участие в заседаниях рабочих групп по легального трудоустройства, сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по вопросам преодоления теневой занятости. Так в 2019 году, совместно с органами Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда, Департамента социальной защиты населения постоянно проводились флешмобы на тему: «Детенизация отношений на рынке труда». На станциях и в вагонах метрополитена на автостанциях и железнодорожных вокзалах области размещены листовки по легализации труда. Обеспечена трансляция аудио ролике относительно официального трудоустройства в эфирах радиостанций Харьковской области, на автостанциях и железнодорожных вокзалах области.

Несмотря на мощную информационно-разъяснительную компанию, остается категория людей, которые воспринимают превентивную работу как слабость и на разговоры и предупреждения не реагируют. Для таких более убедительными штрафные санкции.

Во исполнение трехстороннего соглашения между Гоструда, Пенсионным фондом Украины, Государственной фискальной службы - в Главное управление Гоструда поступают материалы о несоблюдении предприятиями минимальной заработной платы, минимальных гарантий в оплате труда, использования труда без оформления трудовых отношений и тому подобное.

В течение 10 месяцев 2019 Главным управлением осуществлено 278 инспекционных посещений по вопросам легализации занятости. Входе этих инспекционных посещений выявлено 944 работника, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  миграция, харьков, работа, нелегал
 
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