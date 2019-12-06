Главная Новости Экономика и промышленность Министр экономики Милованов в коротким визитом побывал на «Турбоатоме» (ФОТО)
06.12.2019  16:31   

Министр экономики Милованов в коротким визитом побывал на «Турбоатоме» (ФОТО)

5 декабря харьковский «Турбоатом» посетил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.


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Во время визита министр пообщался с сотрудниками и руководством предприятия. 

При этом Милованов проявил заинтересованность в его стабильной работе, детально ознакомился с перечнем проблем, стоящих перед "Турбоатомом", пообещал свою помощь в их решении и дальнейшую поддержку флагмана украинского машиностроения.

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Источник:   sq
 Тэги:  завод, турбоатом, харьков, приватизация
 
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