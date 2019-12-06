Министр экономики Милованов в коротким визитом побывал на «Турбоатоме» (ФОТО)

5 декабря харьковский «Турбоатом» посетил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Во время визита министр пообщался с сотрудниками и руководством предприятия.
При этом Милованов проявил заинтересованность в его стабильной работе, детально ознакомился с перечнем проблем, стоящих перед "Турбоатомом", пообещал свою помощь в их решении и дальнейшую поддержку флагмана украинского машиностроения.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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