06.12.2019 16:31

Министр экономики Милованов в коротким визитом побывал на «Турбоатоме» (ФОТО)

5 декабря харьковский «Турбоатом» посетил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



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Во время визита министр пообщался с сотрудниками и руководством предприятия.

При этом Милованов проявил заинтересованность в его стабильной работе, детально ознакомился с перечнем проблем, стоящих перед "Турбоатомом", пообещал свою помощь в их решении и дальнейшую поддержку флагмана украинского машиностроения.