07.12.2019 11:38

Депутатам горсовета показали новую производственную линию завода «Южкабель» (ФОТО)

Выездное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского горсовета состоялось 6 декабря на заводе «Южкабель».



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В заседании комиссии также приняли участие заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев и заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.



Перед началом заседания для депутатов была организована экскурсия по цехам предприятия, в ходе которой презентовали новую производственную линию по изготовлению внутриобектовых и магистральных кабелей типа «гибкая микротрубка».

По словам председателя комиссии, гендиректора завода «Южкабель» Владимира Золотарева, развитие интернет-технологий (сети 5G), процессов цифровизации стимулирует спрос на новые конструкции волоконно-оптических кабелей связи. «Поэтому на нашем предприятии начата реализация инвестиционного проекта по организации производства внутриобъектовых и магистральных кабелей по типу «гибкая микротрубка», - сообщил гендиректор.

По его словам, основу кабеля составляет оптическое волокно диаметром 0,25 мм. В полимерную трубку помещается несколько таких волокон, ее наружный диаметр - 1,3 мм. Кроме того, материал трубки, как и материал наружной оболочки, не содержит галогенов, соответственно не выделяются коррозионно активные продукты при горении, обеспечивая тем самым требования по пожарной безопасности. Он также отметил, что кабель может содержать в своей конструкции до 36 микротрубок, в каждой до 12 волокон.

Для реализации проекта была проведена подготовка производственных площадей и инженерных коммуникаций, приобретено технологическое оборудование одной из австрийских фирм, выполнен его монтаж. На сегодняшний день одна линия уже введена в эксплуатацию, на второй ведутся пусконаладочные работы. Проектная мощность нового оборудования составит более 13 тыс. км кабелей в год. Около 80% продукции будет экспортироваться в страны Европы. Общий объем инвестиций в этот проект составил 106 млн. грн.