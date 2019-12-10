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10.12.2019  14:33   

Харьковская таможня пополнила госбюджет на 11 миллиардов

За 11 месяцев 2019 года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 11 миллиардов гривен.


//kh.sfs.gov.ua

В ноябре текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 1 миллиард 75 миллионов гривен, выполнения индикативного показателя составило 103,1%.

В ноябре увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:

– топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – увеличение таможенных платежей составили 88,4 миллиона гривен;

– табак и промышленные заменители табака – увеличение таможенных платежей составили 58,6 млн гривен;

– продукты неорганической химии – увеличение таможенных платежей составили 20,4 миллиона гривен.

С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 23 миллиона 82 тысячи тонн грузов, 1 миллион 653 тысячи транспортных средств и 4 миллиона 418 тысяч граждан.

За ноябрь через таможенную границу Украины пропущено 1 миллион 912 тысяч тонн грузов, 150 тысяч транспортных средств и 375 тысяч граждан.

С начала года таможней заведено 2659 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 15624000 гривен.

В течение ноября 2019 принято 193 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 миллиона 209 000 гривен.

С начала года таможней рассмотрено 3116 дел о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 7829000 гривен.

В течение ноября 2019 таможней рассмотрено 182 дела о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 939 000 гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  таможня, бюджет, харьков
 
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