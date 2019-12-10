Харьковская таможня пополнила госбюджет на 11 миллиардов

За 11 месяцев 2019 года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 11 миллиардов гривен.
В ноябре текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 1 миллиард 75 миллионов гривен, выполнения индикативного показателя составило 103,1%.
В ноябре увеличение объемов ввоза произошло по основным бюджетообразующим товарам:
– топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – увеличение таможенных платежей составили 88,4 миллиона гривен;
– табак и промышленные заменители табака – увеличение таможенных платежей составили 58,6 млн гривен;
– продукты неорганической химии – увеличение таможенных платежей составили 20,4 миллиона гривен.
С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 23 миллиона 82 тысячи тонн грузов, 1 миллион 653 тысячи транспортных средств и 4 миллиона 418 тысяч граждан.
За ноябрь через таможенную границу Украины пропущено 1 миллион 912 тысяч тонн грузов, 150 тысяч транспортных средств и 375 тысяч граждан.
С начала года таможней заведено 2659 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 15624000 гривен.
В течение ноября 2019 принято 193 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 миллиона 209 000 гривен.
С начала года таможней рассмотрено 3116 дел о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 7829000 гривен.
В течение ноября 2019 таможней рассмотрено 182 дела о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 939 000 гривен.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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